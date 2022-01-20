Кишинёв, , 17:42 — REGNUM Сумма 469 млн леев, или около $26 млн, переведена на счёт «Молдовагаза», чтобы компания рассчиталась с Газпромом за поставленный с начала года газ, сообщили 20 января в пресс-службе молдавского государственной канцелярии.

Выплата долга

Деньги переведены «Молдовагазу» от министерства труда и соцзащиты. Таким образом реализовано решение молдавской комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что долг Газпрому должен быть сегодня же (20 января) погашен.

Добавим, что «Молдовагаз» должен рассчитаться перед Газпромом за голубое топливо, поставленное 1−15 января. Иначе российская компания прекратит дальнейшие поставки.

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