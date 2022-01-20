Минск, 20 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Александр Лукашенко поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Михаила Ножкина и заявил, что в Белоруссии «высоко ценят Михаила Ножкина как замечательного актера и поэта, плодотворная деятельность которого способствует расширению и обогащению культурных связей между двумя народами». Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

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«Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской школы искусства, завоевало признание и любовь публики. Благодаря уникальному профессиональному мастерству вы сыграли роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений», — сказано в поздравлении.

Лукашенко пожелал народному артисту «доброго здоровья, долголетия, вдохновения и оптимизма».

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