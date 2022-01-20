Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге чиновники пока не готовы назвать точное количество техники для уборки снега, которую необходимо закупить, поскольку такие закупки будут происходить по мере необходимости. Об этом заявил 20 января председатель Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Этот комитет, в частности, отвечает за уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

«Мы закупим техники достаточно для того, что обеспечить качественную уборку внутриквартальных территорий. Если будет необходимо, если будет ощущаться нехватка финансирования, мы применим существующие на рынке инструменты финансовой аренды, лизинга или какие-то ещё другие», — сообщил Зотов.

По его словам, главным будет критерий достаточности для того, чтобы не ошибиться и не купить лишнего. Ответственные комитеты Смольного ведут большую работу по расчету потребностей с учетом технологии уборки каждого двора.

Председатель городского комитета по благоустройству, отвечающего за уборку городских дорог, тротуаров и зелёных зон, Василий Пониделко отметил, что на закупку дорожной техники в Петербурге выделен 1 млрд рублей. При этом город не нуждается в больших КАМАЗах, сейчас необходима мелкая техника для проведения работ на тротуарах.

Профильный вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий в свою очередь отметил, что в дополнение к действующим 11 снегоплавильным пунктам ещё три таких пункта сейчас проектируется. Цена одного пункта оценивается в один миллиард рублей, что, по словам Повелия, равно количеству средств, необходимых для строительства одной городской школы.

При этом вице-губернатор отметил, что технику, вышедшую из строя, заменяет новая, работоспособная. К тому же при закупке новых средств для уборки будут ориентироваться на все новинки этой отрасли.