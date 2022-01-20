Вашингтон, , 17:39 — REGNUM В Instagram появились платные подписки. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Instagram MIH83

Благодаря опции блогеры смогут «зарабатывать на жизнь» — они сами будут устанавливать цены на свой контент. Публикациями, доступными для пользователей только по подписке, могут стать закреплённые «Истории» (highlights), а также личные сообщения и комментарии.

На данный момент функция только тестируется. Пока она доступна лишь десяти пользователям в США.

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