В Instagram тестируют платные подписки на блогеров
Вашингтон, 20 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Instagram появились платные подписки. Об этом сообщило издание TechCrunch.
MIH83
Благодаря опции блогеры смогут «зарабатывать на жизнь» — они сами будут устанавливать цены на свой контент. Публикациями, доступными для пользователей только по подписке, могут стать закреплённые «Истории» (highlights), а также личные сообщения и комментарии.
На данный момент функция только тестируется. Пока она доступна лишь десяти пользователям в США.