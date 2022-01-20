Москва, , 17:35 — REGNUM Агент 22-летнего бразильского центрального защитника московского ЦСКА Бруно Фукса Сетфано Кастанья завил, что его клиент не покинет «красно-синих» в зимнее трансферное окно.

ЦСКА

Как сообщает издание Sport24, Кастанья также опроверг информацию о возможном переходе Бруно Фукса во «Фламенго». На данный момент футболист сосредоточен на выступлении за ЦСКА.

В текущем сезоне Бруно Фукс принял участие в трех матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых получил одну красную карточку в поединке с «Химками».

Фукс выступает за «красно-синих» с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. Соглашение бразильского защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.