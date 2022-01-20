Москва, 20 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков считает правильным полный запрет продажи вейп-устройств в России. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил 20 января, комментируя законопроект, подготовленный депутатами Госдумы, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России.

Вейп

«В целом я поддерживаю данный законопроект. Эти устройства преподносятся обществу, как один из элементов профилактики покупки и употребления табака, но фактически многие исследования показывают, что они тоже наносят значительный вред здоровью. При этом количество потребителей растёт, и среди них большое количество молодых людей, которые думают, что вейпы безопаснее сигарет», — отметил Цветков.

По его словам, если по сигаретам у общества есть понимание, что они вредны, то эти устройства ошибочно считают безвредными, вводя в заблуждение граждан.

«Вейпы курят на каждом углу — кафе, торговых центрах, в транспорте, ведь это же не сигареты, можно использовать в общественных местах. На это смотрят дети, которым нравятся сладкие запахи, и у них возникает желание попробовать, ведь они слышали, что это якобы безопасно», — пояснил эксперт.

Он полагает, что настоящая профилактика курения — это пропаганда здорового образа жизни, а не замена одного ядовитого вещества на другое, чуть менее ядовитое.