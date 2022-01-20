Киев, , 17:33 — REGNUM Рост ВВП Украины за 2021 год составил 3%. Об этом сообщает 20 января пресс-служба Национального банка Украины.

Национальный банк Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что рост экономки страны оказался ниже прогнозировавшихся 3,1%. В числе причин этого регулятор указывает дефицит энергоносителей и стремительный рост цен на них, а также влияние низких урожаев 2020 года.

Кроме этого, на динамику ВВП Украины повлияло «медленное восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, стремительная фискальная консолидация», отмечают в НБУ.

В законе о государственном бюджете Украины на 2022 год заложен рост ВВП на уровне 3,8%.