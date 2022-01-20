Липецк, 20 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Липецкой области после внепланово проверки были выявлены нарушения в деятельности областного управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биоресурсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лесу можно встретить лису

На региональное управление поступало много жалоб о незаконных действиях при выдаче разрешений на охоту с нарушением требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

В ходе проверки действительно были найдены нарушения. Чиновники принимали решения о регулировании численности красной лисицы в охотничьих угодьях региона с нарушением календарных сроков. Эти решения не были подкреплены информацией о возникновении вируса бешенства на территории Липецкой области.

Учет по выдаче разрешений на охоту юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также производился с нарушениями.