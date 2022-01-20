Алма-Ата, Казахстан, , 17:30 — REGNUM В Алма-Ате обнаружены тела боевиков, тайно захороненных во время январских массовых беспорядков в Казахстане, сообщила 20 января журналистам официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

Ров с убитыми боевиками

По её словам, уже установлены личности захороненных, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По мнению полиции, тайные захоронения проводились для затруднения идентификации погибших участников беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что во время беспорядков боевики совершили несколько нападений на морги, в ходе которых вывезли в неизвестном направлении 41 труп своих подельников.

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