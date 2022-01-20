Монако, 20 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. 21-летний французский нападающий «Монако» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в России. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский «Локомотив» предложил «монегаскам» 2,5 миллиона евро.

Футбольный клуб «Монако»

При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Вильсона Изидора в 3 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «Монако» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Вильсон Изидор принял участие в девяти матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 235 минут.