Воронеж, , 17:29 — REGNUM В российском авиастроении необходимо обеспечить полную технологическую независимость от импортной продукции. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 января на совещании по развитию гражданского самолетостроения в Воронеже.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства подчеркнул, что сегодня отечественные разработчики значительно продвинулись в области бортовых систем и оборудования.

«Только что мы посмотрели новейшие достижения отечественной промышленности, в том числе целый ряд инновационных решений в области сверхзвуковой пассажирской техники. Это прорывные технологии, которые в ближайшее время кардинально изменят представления человечества о качестве полетов», — приводит пресс-служба слова председателя правительства.

Мишустин подчеркнул, что технологическая независимость снизит риски для развития отрасли и позволит не допустить производственных сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин 20 января находится с поездкой в Воронеже. Он посетил, в частности, Воронежский авиазавод, которому пообещал загрузку заказами на ближайшие девять лет.