Кострома, 20 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков требует с депутата Костромской областной думы Евгения Щепалова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с заявлением политика.

Юрий Маков

Напомним, 19 января в Костромской районный суд поступил иск о защите чести и достоинства, связанный с заявлением депутата в интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова. В ходе разговора он назвал регион «колыбелью коррупции» и сказал, что передал чиновнику взятку на общую сумму в 40 млн рублей. Впоследствии интервью было удалено с канала. Однако, резонансное видео быстро растиражировали социальные сети и сторонние сайты. В числе прочего Юрий Маков требует, чтобы видео удалили из всех интернет-источников.

Ранее следственный комитет Костромской области проверил заявления депутата и не стал возбуждать уголовное дело на основании «отсутствия события преступления». Иск чиновника не принят к производству, дата судебного заседания не назначена.