Прага, 20 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Чешская фолк-певица Хана Горка скончалась спустя два дня после того, как дала положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил её сын Ян Рек для BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Река, Хана Горка намеренно заразилась вирусом, так как «ей больше нравилась идея заразиться COVID, чем вакцинация». Сын певицы сообщил, что он и его отец заболели на Рождество: «Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она всё время была с нами», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что Хана Горка была участницей одной из старейших в Чехии фолк-групп Asonance, основанной в 1976 году. Сама артистка пела в коллективе с 1985 года.