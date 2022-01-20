Чебоксары, 20 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Чувашии установили причину массового заболевания учеников и педагогов новочебоксарской школы № 16. У большинства обнаружена норовирусная инфекция, при этом «источником патогенной микрофлоры» является не питание и пищеблок столовой, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru СУ СКР по Чувашии проводит проверку по факту массового заболевания школьников в Новочебоксарске

В ведомстве напоминают, что разбирательства начались после того, как 12 января 2022 года из-за плохого самочувствия в школу не пошли 167 детей, в том числе 57 школьников обратились за медицинской помощью. Кроме того, с жалобами на состояние здоровья обратились 15 работников образовательного учреждения. В управлении отмечают, что в настоящее время все они здоровы.

«Лабораторные исследования показали наличие у данных работников школы, а также у большинства обратившихся к врачам детей норовирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следственного управления, возбудители инфекции не были обнаружены в готовой пище, столовом инвентаре и смывах.

«Источником патогенной микрофлоры, повлёкшей заражение норовирусом, не является поставленное в школу питание, пищеблок школы, а также его работники», — считают правоохранители.

В управлении отмечают, что заразиться норовирусом можно через прикосновение к загрязнённым поверхностям (болезнь «грязных рук»), а заразиться им могут до 60% людей в здании в течение 2 — 4 часов. Симптомы заболевания проявляются через 12 — 48 часов.

Проверка продолжается. По данному факту в минобразования Чувашии направлена информация о принятии дополнительных мер по соблюдению санитарно-гигиенических требований школьниками и сотрудниками школ.

Напомним, что после происшествия школу на неделю перевели на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный резонанс вызвал овощной салат, который приготовили на обед в школе № 12 в Новочебоксарске: он состоял из 4 — 5 кусочков овощей. В минобразования Чувашии заявили о необходимости «жёсткого контроля» за питанием и его качеством, а в муниципалитете инициировали проверку.

Подробнее: В новочебоксарской школе проводят проверку из-за овощного салата