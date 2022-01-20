Москва, , 17:22 — REGNUM

Подведены первые итоги регистрационной кампании на новый сезон специального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge «Лига Лидеров России». Более 500 заявок было подано полуфиналистами, финалистами и победителями конкурса «Лидеры России» 1−3 сезонов флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Эксклюзивный образовательный проект организован РАНХиГС, клубом Лидеров России «Эльбрус» и АНО «Россия — страна возможностей».

Лига Лекторов АНО «Россия — страна возможностей»

«Специальный этап Global Management Challenge «Лига Лидеров России» уже стал ежегодным образовательным практикумом, в рамках которого участники могут проверять, а впоследствии и развивать управленческие компетенции. Проект реализуется при поддержке клуба Лидеров России «Эльбрус», на данный момент мы уже собрали более 500 заявок из 66 регионов России. Управленцы смогли объединиться в более чем 60 команд в составе до 5 человек. Больше всего регистраций поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского и Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородского, Свердловской, Челябинской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Башкортостан», — подчеркнул руководитель Центра стратегического бизнес-планирования АО «Национальная система платежных карт», член исполнительного комитета клуба Лидеров России «Эльбрус» Алексей Акулов.

Зарегистрированные участники смогли принять участие в тренировочной игре. В ходе нее организаторы познакомили участников с особенностями конкурсного мероприятия, консультировали их, дали ценные советы, а также провели вводные обучающие вебинары.

«В рамках основной игровой стадии конкурсанты показывают высокую активность и 80% из них активно принимают управленческие решения. В этом году множество участников уже не в первый раз проходят наш практикум, тем самым доказывая его практическую эффективность и пользу для участников конкурса «Лидеры России». Как и всегда лучшие команды проекта получат шанс представить «Лидеры России» на национальном финале в Ханты-Мансийске в мае 2022 года», — отметил директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель чемпионата Global Management Challenge Россия Вячеслав Шоптенко.

До 1 февраля пройдёт отборочный этап, по результатам которого лучшие команды пройдут в полуфинал, в рамках которого определятся участники финальных мероприятий проекта, которые состоятся в мае 2022 года в Ханты-Мансийске на национальном финале чемпионата Global Management Challenge. Участникам чемпионата предстоит в смоделированных условиях на протяжении виртуального года управлять компанией, находящейся в условиях экономического спада. Тренинг основан на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе, максимально приближенном к реальности и передающем деятельность компании в условиях конкуренции на международном рынке.

Чемпионат проходит онлайн и позволяет участникам развить личностные и управленческие компетенции, а формат командного соревнования даст опыт работы с другими успешными конкурсантами и укрепит горизонтальные связи.

В случае победы на национальном финале GMC в мае 2022 года команда-победитель примет участие в мировом финале международного управленческого чемпионата Global Management Challenge (GMC), который состоится в июне 2022 года в Испании.

Участникам проекта будут предоставлены сертификаты, подтверждающие участие в специальном этапе чемпионата по стратегии и управлению бизнесом на базе, аккредитованной европейским фондом развития менеджмента (EFMD Online Course Certification System — EOCCS).

«Лига Лидеров России» — образовательный проект с конкурсной составляющей, реализующийся уже третий год подряд. За три сезона проекта его участниками стали более 2600 человек из более чем 80 регионов РФ, а команды «Лидеров России» стабильно становятся суперфиналистами на национальных финалах чемпионата Global Management Challenge. Успешные частники проектов платформы «Россия — страна возможностей», а именно конкурса управленцев «Лидеры России» и кубка по менеджменту «Управляй!» с 2019 по 2021 года ежегодно становятся победителями и призёрами национальных финалов GMC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Global Management Challenge — крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, основанный в 1980 году в Португалии и за 40 лет истории охвативший более 30 стран мира. В России чемпионат проводится с 2006 года, организатор — РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. За все время, более 700 тысяч участников по всему миру и более 100 тысяч участников по России. Образовательная программа Global Management Challenge аккредитована EFMD (Европейский фонд развития менеджмента) как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки управленческих и бизнес-компетенций в формате онлайн-курса (EFMD EOCCS). Национальный и мировой финалы одного из самых престижных международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC) пройдут в сентябре 2021 года в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-21 подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.