20 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, предупредившего Германию и Польшу о миллионах украинских беженцев в случае «нападения» России.

Мирослава Романенко, , 18:18 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил Германию и Польшу о миллионах украинских беженцев в случае «нападения» России. Об этом украинский министр заявил в эфире программы HardTalk на канале BBC.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

«Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, потому что несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, будут оставаться возле украино-польской границы или, возможно, также между Польшей и Германией», — сказал он.

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Заявление чиновника обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Первый независимый».

«Если всё так серьезно, почему наши можновладці (чиновники — М. Р.), включая гаранта, так активно разъехались отдыхать? Сидели бы дома, составляли планы отражения нападения, а так, пугают народ, чтобы тупо сидел и молча платил по счетам», — отреагировала Татьяна Л.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Война в ваших головах! Молитесь, ну или лечитесь!» — добавила Наталия Г.

«Ну, давайте, начинайте ещё Европу пугать беженцами из Украины!» — пишет Александр.

«Ты хоть с Вовой [Зеленским] договорись. Он говорит, что это СМИ нагнетают, а оказывается это его окружение…» — написала Анна В.

«У нас без всякого нападения и агрессии беженцев море, уже народ и не знает, куда бежать!!!» — отметил Владимир Г.

«Да наш министр обороны первый сбежит, если будет реальная угроза…» — отреагировала Валентина К.

«Он сам в первых рядах рванет», — добавил Shura B.

«Быстрее всех будет бежать зелёное сборище «Слуг народа» с чемоданами награбленных денег», — пишет Инна Б.

«Многие как раз и бегут в Россию», — заметила Инна П.

«8 лет мечтают! Бойтесь своих желаний — они могут сбыться!» — с сарказмом написала Валентина М.

«А сколько уже убежали без нападения?» — поинтересовался Vadim G.

«Мы вас не предупреждаем, мы вас шантажируем. Денег дай, дай денег…» — прокомментировал заявление министра Александр К.

«То есть галичане (жители западной Украины — М. Р.) смело и мужественно побегут… Зачем Путину нападать? Своих врагов хватает, которые дестабилизируют ситуацию в стране…» — недоумевает Виктория Г.

Встреча Владимира Путина с Министром обороны Сергеем Шойгу Kremlin.ru

«А остальные что, за хлебом и рушниками?..» — поинтересовался Олег Владимирович.

«Когда в Афганистан пришёл «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежали марионетки колониального режима», — отметила Елена Т.

«Скажите этому умнику, что при нападении не будут щемить нищий народ, а будут наказывать именно таких, как он. Простому люду бояться нечего!!!» — пишет Сергей Д.

«Я думаю, миллионов 20 будут встречать цветами освободителей, а остальные пусть по схронам спрячутся», — добавил Vasya L.

«Ах-ха-ха. Да украинцев вы своими тарифами и штрафами, налогами, ценами на продукты быстрее из страны выгоните», — отреагировал Андрей Федорович.

«С такими правителями и войны не нужно…» — написал Юрий М.

«Он забыл, что очень многие будут бежать именно в Россию», — добавил Александр Т.

«Всю жизнь украинцы на заработки сами в РФ катаются и паспорта получают», — отметил Алексей М.

«А он откуда вылез, с каких островов?» — задалась вопросом Людмила.

«Уже полстраны мигрировали, называются заробитчане (трудовые мигранты — М. Р.), хотя по сути — беженцы и бегут от невозможности жить в родной стране», — добавила Таисия.

На польско-украинской границе Silar

«Приближается весенняя шизофрения», — шутит Виктор.

«Лучше бы сами быстрей слиняли!!!» — отреагировал oleg999.

«О вторжении России пока ещё можно помечтать, а вот Штаты прочно вторглись в Украину во все важные и стратегические сферы. Вторглись в умы и языки нашей власти и лишь мечтают о войне с Россией на территории Украины», — написал Николай К.

«Побегут русофобы-нацики от мести народа. А русских освободителей нормальные украинцы встретят с радостью и с цветами!» — подытожил Михаил П.

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