Лос-Анджелес, США, 20 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Адвокат певицы Бритни Спирс предоставил в суд новые документы по делу об оплате судебных издержек её отца. Об этом 20 января пишет BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

В заявлении Мэтью Розенгарт обвиняет Джеймса Спирса в растрате имущества его дочери, когда он являлся её опекуном. По словам представителя певицы, Джейми Спирс заплатил себе более $6 млн из состояния Бритни Спирс, а также пользовался ролью опекуна ради своей карьеры шеф-повара.

В поданных в суд документах также находилось 27-страничное заявление бывшего спецагента ФБР Шерин Эбади. Она подтвердила, что Джейми Спирс отслеживал всё общение на телефоне своей дочери, а также поручил службе безопасности установить аудиомагнитофон в её спальне.

ИА REGNUM напоминает, что суд отстранил Джейми Спирса от 13-летней опеки над Бритни Спирс. После чего он потребовал, чтобы деньги, которые он потратил на судебные издержки, выплатили из имущества певицы.