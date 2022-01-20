Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM К вечеру четверга, 20 января, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий — дороги и тротуары города покроет лёд, об этом 20 января предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 января, начиная с 19:00 до 22:00 мск в Петербурге ожидается гололедица.

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Отметим, по прогнозу ночью и днем в пятницу, 21 января, в Петербурге будет идти снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в районе −2…−4 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В субботу, 22 января, также ночью и днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −3…−5 градусов, днём −2…−4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье, 23 января, в Петербурге без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью −11…−13 градусов, в пригородах до минус 15 градусов, днём −8…−10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.