Ярославль, 20 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Ярославле существенно выросла доля ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление ГИБДД по Ярославской области.

Yarnews.net ДТП с автобусом в Ярославле

Если в 2020 году из общего числа ДТП с автобусами только 28 процентов произошло по вине водителей общественного транспорта, в 2021 году доля выросла до 55 процентов. Всего в Ярославле зарегистрировано 67 аварий с участием автобусов, из них 37 — по вине их водителей.

«9 ДТП совершили водители АО «ПАТП-1 г. Ярославля», 5 ДТП водители АО «Ярославское АТП», 4 ДТП водители «Гирфтранс» и еще ряд других перевозчиков, в которых 1 человек погиб и 55 человек получили травмы различной степени тяжести», — рассказал начальник центра пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Ярославской области Олег Виноградов.

В ходе происшествий зафиксировано 17 случаев падения пассажира в салоне, 10 столкновений с другими транспортными средствами, 6 наездов на пешехода и 2 наезда на препятствие. Наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения при совершении ДТП со стороны водителей автобусов являются: нарушение правил перевозки людей (14 ДТП), неправильный выбор дистанции (9 ДТП), нарушение правил проезда пешеходного перехода (4ДТП), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (4 ДТП) и т.д.