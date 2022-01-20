Воронеж, 20 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Воронежское акционерное самолётостроительное общество будет обеспечено заказами на ближайшие девять лет. Об этом заявил в ходе поездки в Воронеж 20 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Http://www.vaso.ru Цех окончательной сборки ВАСО

«На девять лет я вижу, что вы полностью обеспечены государственным заказом. И по мере развития, по мере приобретения авиакомпаниями новой техники, эксплуатации ее, конечно же, ваше предприятие будет интегрировано во все эти процессы, и я абсолютно точно уверен, что за вашим предприятием будущее», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин находится с поездкой в Воронежской области 20 января. Он посетил ВАСО, концерн «Созвездие», а также детскую областную клиническую больницу.