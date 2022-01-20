Москва, 20 января 2022, 17:14 — REGNUM Первая отборочная игра второго тура «Лиги Знаний» — всероссийской интеллектуальной викторины, организованной Российским обществом «Знание» состоится 22 января.
Игра выстроена по принципу «мозгового штурма»: у команды есть минута, чтобы ответить на вопрос ведущего. Тематика заданий самая разная: наука, история, космос, искусство, архитектура, литература и другие. Участвовать в «Лиге Знаний» может любой желающий (любой гражданин России, достигший 12 лет) — достаточно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.
Организаторы сообщили, что отборочные игры будут проходить онлайн по субботам каждые две недели, всего состоится четыре игры: 22 января, 5 февраля, 19 февраля и 5 марта.
Также онлайн состоится полуфинал, в котором 100 лучших команд поборются за место в финале. Заключительная игра, которая определит победителей, пройдет очно — 50 лучших команд встретятся лицом к лицу в Москве в конце апреля. Кроме того, участников ждет секретная игра «Джокер», которая позволит попасть в Гранд-финал, минуя отборочные туры. Гранд-финал, где будут соревноваться победители всех трех туров, состоится в конце сезона.