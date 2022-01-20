Москва, , 17:14 — REGNUM Первая отборочная игра второго тура «Лиги Знаний» — всероссийской интеллектуальной викторины, организованной Российским обществом «Знание» состоится 22 января.

Викторина ИА REGNUM

Игра выстроена по принципу «мозгового штурма»: у команды есть минута, чтобы ответить на вопрос ведущего. Тематика заданий самая разная: наука, история, космос, искусство, архитектура, литература и другие. Участвовать в «Лиге Знаний» может любой желающий (любой гражданин России, достигший 12 лет) — достаточно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.

«Учитывая высокую конкуренцию с развлекательным контентом за внимание аудитории, мы создаем такие проекты, как «Лига Знаний», которые показывают, что получение знаний может быть интересно и увлекательно, что быть эрудированным — это модно, что с друзьями можно проводить время весело и с пользой для ума. Возможность играть онлайн, сразиться с игроками из других городов, и, возможно, встретиться с лучшими в финале в Москве привлекает в викторину все больше и больше участников с каждой отборочной игрой, мы видим регистрации от команд из небольших поселков и населенных пунктов: в прошлом сезоне к «Лиге Знаний» присоединилось более 20 000 игроков — среди них, например, жители небольшого поселка Пелым в Свердловской области и города Нюрбы в Якутии. Надеюсь, что в этом году тренд на интеллектуальный досуг вместе с обществом «Знание» укрепится», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Организаторы сообщили, что отборочные игры будут проходить онлайн по субботам каждые две недели, всего состоится четыре игры: 22 января, 5 февраля, 19 февраля и 5 марта.

Также онлайн состоится полуфинал, в котором 100 лучших команд поборются за место в финале. Заключительная игра, которая определит победителей, пройдет очно — 50 лучших команд встретятся лицом к лицу в Москве в конце апреля. Кроме того, участников ждет секретная игра «Джокер», которая позволит попасть в Гранд-финал, минуя отборочные туры. Гранд-финал, где будут соревноваться победители всех трех туров, состоится в конце сезона.