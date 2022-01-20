Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, отвечающий за городское хозяйство, утверждает, что уборка города от снега и наледи силами бюджетников, о чем стало известно 20 января, осуществляется на добровольное основе. Об этом вице-губернатор сообщил журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если это было сделано, то было сделано на добровольной основе», — прокомментировал Анатолий Повелий сообщения СМИ.

Согласно публикациям, работники бюджетных организаций Адмиралтейского района сегодня, 20 января, вышли на уборку близлежащих территорий от снега. При этом сами бюджетники заявили, что никто их к этому не принуждал и не просил взяться за ломы и лопаты.

Вице-губернатор также отметил, что в целом по городу был брошен клич, а район и бизнес мобилизовались. По мнению Повелия, такое участие в уборке города можно только приветствовать.

При этом проведение субботников среди местных чиновников в Петербурге не планируют.

Добавим, с начала 2022 года Государственной жилищной инспекцией проверено 243 управляющих компании, свыше 2000 многоквартирных домов. По результатам проверок качества зимней уборки в отношении нарушителей возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафных санкций свыше 12 млн рублей.