Кишинёв, , 17:10 — REGNUM Задолженность перед Газпромом должна быть погашена «Молдовагазом» сегодня, 20 января, сообщили в правительстве Молдавии. Погасить долг компанию обязала комиссия по ЧП в энергетике республики.

Долги

В заявлении сказано, что «Молдовагаз» до конца дня 20 января «обеспечит полную оплату Газпрому 50% стоимости объёма природного газа за январь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне очередного газового кризиса в Молдавии ввели режим чрезвычайного положения с 20 января на 60 дней.

Это решение последовало на предупреждение Газпрома о том, что с 21 января газ перестанет поступать в республику, если «Молдовагаз» не рассчитается за полученные поставки с 1 по 15 января.

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