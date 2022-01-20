Москва, 20 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Отказ от нейтрального военного статуса может обернуться для Украины печальными последствиями. Об этом 20 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита Украины

По его словам, если Киев и дальше будет пренебрегать своим внеблоковым статусом и стремиться в НАТО, Украина может перестать существовать в сегодняшнем виде.

«Может быть, в результате череды военно-политических событий, мы увидим то, что было на территории Германии: две Германии. А тут будут две Украины. В одной будут стоять войска НАТО, а на востоке и юге будет другая Украина с выходом в Приднестровье», — сказал Коротченко.