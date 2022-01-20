Москва, 20 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум.

Добровольцы «Молодёжки ОНФ» в 70 регионах страны возобновили помощь медицинскому сообществу и населению. В условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон» участники команды помогают медикам и жителям. Работа организована в разных направлениях. Автоволонтеры доставляют лекарства пациентам на самоизоляции. Здесь задействованы, в основном, молодые люди. Женская половина «Молодёжки ОНФ» по большей части занята в поликлиниках — «разгружают» медиков от работы с документами.

ИА REGNUM Бейдж волонтера

«Накануне с координаторами в регионах мы обсудили, как будем работать в условиях распространения «омикрона». Проговорили, какая помощь поликлиническому звену необходима в первую очередь. Прежде всего, у нас есть автовлонтеры, готовые организовать помощь врачам с выездами к пациентам на дом. В некоторых регионах группы уже включились в работу в больницах и поликлиниках, — помогают с оформлением документов, буквально на днях добровольцы приступят к работе в колл-центрах. При необходимости мы готовы оказать содействие в перепрофилировании отделений больниц под ковид-госпитали. В ряде территорий волонтеры уже доставляют лекарства и продукты больным ковидом», — рассказал депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Команда «Молодёжки ОНФ» в Республике Татарстан уже несколько дней осуществляет доставку препаратов жителям, которые проходят лечение от коронавируса дома. Сегодня основная работа сосредоточена в Советском районе Казани. В среднем в день добровольцы принимают по 80 таких обращений.

«Сегодня, к примеру, нам нужно было развести лекарства по 60 адресам. Выстроили логистику, несколько человек пошли пешком — на ближайшие точки. По отдаленным маршрутам мы добираемся на машинах автоволонтеров», — отметил участник команды «Молодёжки ОНФ» в Республике Татария Никита Вихерев.

В Саратове добровольцы привлечены к работе сразу в трех городских поликлиниках: № 3, № 17 и в межрайонной поликлинике №1. Участники команды «Молодёжки ОНФ» помогают осуществлять входные фильтры — измеряют температуру пациентам.

Другая часть команды приступила к доставке лекарств для населения, прикрепленного к межрайонной поликлинике №1: волонтеры развозят как жизненно важные препараты маломобильным пациентам, так и льготные лекарства для диабетиков, пациентов, перенесших инсульты или инфаркты.

«Сегодня мы отмечаем рост обратившихся с признаками ОРВИ. Врачи пытаются успеть доехать до каждого, чтобы установить точный диагноз. Буквально недавно у нас закончилась волна штамма «дельта» коронавируса, теперь распространяется «омикрон». Нагрузка на врачей увеличивается. Поэтому любая помощь поликлиникам очень нужна, именно сейчас, пока не достигнут пик заболеваемости. Мы готовим все резервы заранее. На этой неделе в поликлинике открыта лаборатория, где будет производиться 1000 ПЦР-тестов в сутки, это большое подспорье для населения, которое мы обслуживаем — порядка 150 тысяч жителей. Кроме того, решен вопрос с выделением денег на такси, чтобы врачи ездили к пациентам — на следующей неделе правительство выделит средства. Это позволит медикам ускорить организацию посещений на дому. И успеть к большему числу пациентов. Помощь волонтеров для нас сейчас незаменима, мы искренне благодарим за то, что они рядом с нами в самые тяжелые времена», — поблагодарил команду главный врач Саратовской городской межрайонной поликлиники № 1 Тимур Савинов.

Планируется, что ежедневно к помощи медикам и жителям страны будут привлекаться порядка 3,5 тысяч человек из числа команды «Молодёжки ОНФ».