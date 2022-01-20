Загреб, 20 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Средний возраст транспортных средств в Хорватии составляет 14,34 года, а в прошлом году 19,74% автомобилей не прошли технический осмотр с первого раза, сообщил в 20 января Хорватский автомобильный центр.

Автомобиль

Наибольшее количество дефектов выявлено на устройствах освещения и световой сигнализации (560 тыс.), на тормозных устройствах (537 тыс.).

Одними из наиболее распространенных дефектов на всех типах транспортных средств в Хорватии были дефекты самонесущего кузова, шасси и других деталей (более 300 тысяч), неисправности двигателей (247 тысяч) и систем осей, колес, шин и подвески (246 тысяч).

Также было выявлено более 84 тысяч нарушений в оборудовании автомобиля, 67 тысяч неисправностей в устройствах, обеспечивающих нормальную видимость, и более 64 тысяч неисправностей в устройствах управления.

Как и в предыдущие годы, экотест не прошли более 65 000 автомобилей, выявлено более 45 000 неисправностей приборов управления и сигнализации на транспортных средствах.

Также увеличилось количество гибридных и электромобилей по сравнению с 2020 годом. В прошлом году было 15 918 гибридов, 8 080 в 2020 году и 3 054 электромобиля по сравнению с 1 343 годом ранее.

Средний возраст автомобилей в Хорватии составляет 14,34 года, тогда как годом ранее он составлял 14,18 лет.

Среднее расстояние, пройденное транспортными средствами в Хорватии в 2021 году, составляло 11 016 км, а в 2019 году, например, это расстояние составляло 12 542 км.