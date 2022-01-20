Москва, 20 января, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщает 20 января Минобороны РФ.

Kaidor Персидский залив

Манёвры «CHIRU-2Q22» будут продолжаться до 22 января.

«С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение «CHIRU-2Q22», — указано в сообщении российского военного ведомства.

ВМФ России представлен на этих манёврах отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), который входят гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

«В рамках совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами учения предусматривается выполнение артиллерийских стрельб по морской цели, совместного тактического маневрирования, поиска и спасения на море», — уточняет Минобороны России.

По окончании учений «CHIRU-2Q22» отряд кораблей ТОФ совершит переход в Средиземное море, где вместе с силами Северного и Балтийского флотов будет участвовать в учениях межфлотской группировки ВМФ России.