Ульяновск, , 17:04 — REGNUM В Старокулаткинском районе Ульяновской области после прокурорского представления матери трёх детей стали получать денежные выплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Деньги ИА REGNUM

Речь идёт о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. В ходе проверки установлено, что должностные лица старокулаткинского отделения областного государственного учреждения социальной защиты неправомерно отказали в предоставлении данных выплат трём жительницам муниципалитета.

Директору учреждения внесено представление.

В ведомстве сообщают, что в настоящее время органы власти назначили матерям трёх детей ежемесячные выплаты и погасили долги по ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры директора трёх школ погасили задолженность перед поставщиком продуктов питания. Долг составил 1,4 млн рублей.

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