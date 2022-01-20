Москва, , 17:03 — REGNUM Аналитики рекламного программатика Platforma (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) изучили отношение жителей России к персональным наставникам и выяснили, что саморазвитие считает приоритетом большинство опрошенных, многие планируют обратиться к услугам бизнес-тренеров для проработки задач на ближайший год, половина респондентов (50%) готова потратить на каждое занятие от двух до десяти тысяч рублей (в среднем к наставникам обращаются 3−5 раз в год). Однако насколько это может быть полезно, мнения разделились. Более того, каждый третий уже сталкивался с неоправданными ожиданиями от занятий.

Обучение

В начале года, как правило, многие размышляют о ближайшем будущем и ставят цели на год. Саморазвитие считает приоритетным направлением в 2022 году каждый второй опрошенный россиянин (62%). Помимо этого, респонденты хотели бы в этом году уделять больше внимания карьерному росту, семье, здоровью и друзьям.

Аналитики выяснили, что самый высокий интерес к личностному росту в сентябре-ноябре 2021 года проявляли жители Москвы (15%), Санкт-Петербурга (6%), Красноярска (5%), Алтайского края (5%) и Иркутска (4%). В 2020 году в топ-5 регионов по интересу к саморазвитию вошли Москва (15%) и Московская область (3%), Санкт-Петербург (7%), Алтай (3%) и Якутия (3%). Специалистами рекламного программатика Platforma был проанализирован массив анонимизированных данных более 12 млн домохозяйств по всей стране. Анализируемый период — сентябрь-ноябрь 2020 и 2021 гг.

Каждый второй опрошенный (56%) признался, что хотя бы раз в жизни обращался к услугам бизнес-тренеров или коучей. Абсолютное большинство (66%) уверены, что наставник должен быть сертифицирован. Однако, когда доходит до дела, лишь 21% из тех, кто обращался к бизнес-тренерам, всегда проверяют наличие диплома перед занятием, 39% иногда спрашивают о нем и 30% доверяют наставникам и ни разу не просили показать сертификат.

Более четверти респондентов (27%) готовы потратить на занятие/сессию от двух до пяти тысяч рублей, еще 23% готовы отдать от пяти до десяти тысяч рублей, а 3% готовы вовсе заплатить любую сумму за наставление.

«Исследование показало, что основные сферы, которые исследуют россияне — карьера, семья/отношения и личностный рост. Главными целями занятий и марафонов с бизнес-тренерами являются увеличение дохода (37%), продвижение по карьерной лестнице (24%), поиск work-life баланса (16%), проработка проблем (15%), создание семьи (13%) и даже просто получение морального удовлетворения (13%). Недостаток мотивации — основная причина обращений к наставникам. Крайне важно подходить к этому осознанно — тщательно проверять специалистов и прислушиваться к рекомендациям и отзывам знакомых, чтобы общение с бизнес-тренером принесло результат, а не разочарование», — говорит генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.

В отношении пользы от занятий с бизнес-тренерами, мнения разделились: 41% респондентов из тех, кто обращался к ним, уверены, что общение было продуктивным против 40% тех, кому это никакого удовлетворения не принесло и 19% не уверены, насколько эффективным оно было.

Несмотря на большие надежды, которые возлагают россияне на наставников, каждый третий (37%) из тех, кто пользовался их услугами, сталкивался с неоправданными ожиданиями от занятий с ними. Каждый четвертый респондент (25%) признался, что старается отговорить приятелей от занятий с бизнес-тренером, а 5% готовы даже прекратить общение с такими знакомыми.

В опросе приняли участие 1213 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в январе 2022 года. Регионы исследования: вся Россия, города численностью населения свыше 100 тысяч человек.