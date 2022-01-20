Таллин, 20 января, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона выработать новый план общеевропейской безопасности без участия НАТО является неприемлемым для стран-членов НАТО. Об этом заявил бывший президент и министр иностранных дел Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, сообщило гостелерадиовещание страны ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Говорить, что мы должны выработать свой план, а затем показать его НАТО… Но если членом НАТО является 21 страна Евросоюза, то я не понимаю, что это значит», — заявил Ильвес.

Он добавил, что европейцы не должны «разговаривать сами с собой»: «Если министр обороны одной из стран ЕС, которая также входит в НАТО, будет разрабатывать политику защиты Евросоюза, то получается, что как будто его мозг разделился на две половины, и одна его половина должна говорить другой, как должно действовать НАТО».

Ильвес также высказал сожаление, что Евросоюз до сих пор не занимался этими вопросами активно, и отметил, что война на Украине будет означать большой наплыв беженцев в страны-члены Евросоюза, о чем в Европе пока не говорят: «Нужно заниматься активно с утра до вечера возможным большим наплывом беженцев, который появится, если на Украине начнется война».

Выступая на заседании Европарламента в Страсбурге в среду, 19 января, президент Франции Макрон выступил за разработку масштабного «европейского предложения», способного лечь в основу нового порядка безопасности на континенте. «Мы должны создать его силами европейцев, затем поделиться им с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить для переговоров с Россией», — заявилфранцузский президент.