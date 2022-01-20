Москва, , 17:00 — REGNUM Российский рэпер Scally Milano (Даниил Слонов) принял участие в викторине, посвященной хип-хоп культуре. Выход видео состоялся на YouTube-канале проекта Fast Food Music 20 января.

YouTube germany_photography

В рамках викторины исполнитель проверил свои знания в сфере творчества популярных артистов, а также поделился интересными фактами из собственной жизни. Общая продолжительность ролика составила 10 минут.

Напомним, что Scally Milano прославился благодаря стилю «Скам-рэп». В авторских песнях музыкант раскрывает собственные криминальные истории, подкрепляя их необычными рифмами.

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