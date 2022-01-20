В Петербурге МГЕР провела акцию в поддержку братского народа Казахстана
Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В четверг, 20 января, у Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию в поддержку братского народа и силовых структур Казахстана, а также почтили память погибших во время протестов.
Молодогвардейцы вышли к зданию Генконсульства с флагами России и Казахстана, в руках активисты держали плакат с изображением солдата и надписью «Вежливые люди!», а также скандировали лозунги «Россия — посол мира!» и «Казахстан, мы с тобой!». Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, в начале января 2022 года дружественный России Казахстан охватила серия массовых протестов, которые привели к погромам и жертвам как со стороны представителей силовых структур, так и со стороны протестующих и мирных жителей.