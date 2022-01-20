Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В четверг, 20 января, у Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию в поддержку братского народа и силовых структур Казахстана, а также почтили память погибших во время протестов.

Пресс-служба МГЕР Акция МГЕР в Санкт-Петербурге

Молодогвардейцы вышли к зданию Генконсульства с флагами России и Казахстана, в руках активисты держали плакат с изображением солдата и надписью «Вежливые люди!», а также скандировали лозунги «Россия — посол мира!» и «Казахстан, мы с тобой!». Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Сегодня мы чтим память тех, кто погиб во время протестов в Казахстане. Январские события в республике нанесли значительный ущерб жителям и стране, разрушительные толпы прокатились по городам, по прекрасной Алма-Ате. В первую очередь пострадали люди — более 200 человек погибли: среди них обычные жители. Огромную роль в стабилизации ситуации сыграли сотрудники силовых структур. Они исполнили свой долг, защитив Казахстан от произвола террористов, которые попытались воспользоваться положением в стране. И мы вновь убедились, что Россия и Казахстан — братские страны, готовые прийти на помощь в критической ситуации», — отметил Антон Демидов.

Напомним, в начале января 2022 года дружественный России Казахстан охватила серия массовых протестов, которые привели к погромам и жертвам как со стороны представителей силовых структур, так и со стороны протестующих и мирных жителей.