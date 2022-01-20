Джакарта, , 16:58 — REGNUM Индонезийский рэп-музыкант Rich Brian (Брайан Имануэль) опубликовал видеоклип на совместную композицию с Warren Hue (Уоррен Хуэй), вошедшую в новый микстейп Brightside. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 20 января.

Музыка (сс) StockSnap

На видео артисты разъезжают на двухэтажном автобусе посреди пустыни, а также наслаждаются отдыхом в апартаментах. Съемки работы проходили в США.

Напомним, что Rich Brian и Warren Hue являются участниками объединения 88rising. Ранее исполнители уже неоднократно сотрудничали вместе.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Брутто дал интервью для радио Studio 21