Москва, 20 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Брутто (Тимур Одилбеков) стал новым гостем на шоу In Person от российской радиостанции Studio 21. Премьера выпуска состоялась на YouTube-канале радиостанции 20 января.

(сс) Esther Vargas Youtube

В рамках интервью музыкант рассказал о своем детстве, кино, будущих релизах и собственной дочери. Также рэпер раскрыл свое отношение к современным исполнителям из России.

Напомним, что Брутто долгое время являлся участником коллектива «Каспийский груз». В последние годы артист активно занялся сольной деятельностью.