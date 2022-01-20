Прага, , 16:52 — REGNUM В Чехии на скоростной автомагистрали Пльзень-Прага произошло массовое ДТП, в котором столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей, сообщает 20 января региональное Управление пожарной охраны.

ДТП

На данный момент известно, что травмы легкой и средней степени тяжести получили четыре человека.

«На 33-м километре магистрали Пльзень-Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин, ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, которые вертолетом доставлены в больницы Праги. Медики не исключают возможность травм у других людей. Пожарные контролируют ситуацию в связи с возможным воспламенением вылившегося горючего», — сказала представитель Управления пожарной охраны Тереза Флигерова.

Движение по скоростной магистрали полностью перекрыто.

Причина массового ДТП пока не выяснена, но полиция считает, что это могло быть вызвано обледенением дороги.

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