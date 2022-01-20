Бухарест, 20 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Семидесятилетняя жительница населенного пункта Мунтений де Жос в уезде Васлуй на северо-востоке Румынии получила счет за потребленный природный газ на общую сумму в 33 575 711, 32 лея, что составляет €6,8 млн. Об этом курьезном случае 20 января пишет бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

Согласно официальной информации, соответствующая сумма была указана в квитанции за декабрь 2021 года. Обслуживающая компания потребовала от пенсионерки погасить всю сумму в течение ближайших десять дней. При этом женщина вообще не пользуется газом: ее дом подключен к системе центрального отопления, а еду она готовит на дровяной печи.

После длительных переговоров с фирмой-поставщиком услуг пенсионерке снизили сумму счета до 1700 леев ($390), а затем — до 200 леев ($46). Будет ли семья женщины обращаться в судебные органы, не сообщается.

Напомним, ранее по причине юридической коллизии миллионы жителей Румынии получили квитанции за электроэнергию и газ, сумма в которых превышает полугодовые показатели. По словам румынского министра энергетики Вирджила-Даниэла Попеску, правительство гарантирует гражданам полный перерасчет указанных в квитанциях тарифов.