Москва, 20 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В 2022 году непродовольственная инфляция в РФ будет уменьшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Picserver.org Инфляция

«В январе 2022 года инфляция будет как минимум около 9−9,5%. Не стоит ждать снижения цен на продукты питания ранее осени 2022 года. А вот непродовольственная инфляция будет зависеть от кредитования. А кредитование в 2022 году будет падать. Во-первых, ставки выросли. И невыгодно брать кредиты. Да и ЦБ охлаждает рынок кредитования, опасаясь перегрева. А значит, в непосредственной нише инфляция будет уменьшаться, — сказал Головченко. — Та же ипотека, думаю, упадёт минимум по объему раза в два. Услуги также будут дороже. Все дело в информационном давлении. Зарплаты в секторе услуг растут. А значит, и цена услуг будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировая инфляция замедляется, однако пока ещё сохраняется на повышенном уровне в сравнении с докризисными годами.