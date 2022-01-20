Москва, 20 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Мировая инфляция замедляется, однако пока ещё сохраняется на повышенном уровне в сравнении с докризисными годами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Рост продуктовой инфляции весьма сильно зависит от урожайности в 2022 году. Урожай 2021 года был в среднем невысоким, и это давило и продолжает давить на цены в продовольственном секторе рынка, — сказал Ковригин. — Мировая инфляция замедляется, однако пока ещё сохраняется на повышенном уровне в сравнении с докризисными годами. Поэтому инфляция в России в 2022 году вряд ли войдёт в цель ЦБ 4%. Дополнительным инфляционным фактором является отток инвесторов из-за напряжённости международной обстановки».

Ковригин подчеркнул, что от серьёзной девальвации рубль спасают высокие цены на нефть.

«Но нефтяные котировки повышают издержки производителей. Это тоже давит на цены. Дополнительным инфляционным фактором являются сохраняющиеся санкции как со стороны России в отношении европейских товаров, так и в отношении нашей страны со стороны других стран. Они уменьшают совокупный объём предложения, создавая инфляционное давление», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ ждет понижения инфляции до 4−4,5% к концу 2022 года.