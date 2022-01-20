Белгород, 20 января 2022, 16:48 — REGNUM Постановление о льготном проезде для дачников на пригородных железнодорожных маршрутах подписал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает 20 января пресс-служба правительства региона.
Для пассажиров железнодорожного транспорта при поездке к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни льгота составит 80% от стоимости проезда с «0» по «6» зону включительно.
«Дачный» тариф в Белгородской области будет действовать с 16 апреля по 30 октября 2022 года.