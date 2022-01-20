Для белгородских дачников установили льготный тариф в электричках
Белгород, 20 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Постановление о льготном проезде для дачников на пригородных железнодорожных маршрутах подписал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает 20 января пресс-служба правительства региона.
Дарья Драй ИА REGNUM
Электричка
Для пассажиров железнодорожного транспорта при поездке к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни льгота составит 80% от стоимости проезда с «0» по «6» зону включительно.
«Убытка у перевозчиков не будет. Доходы, которые они недополучат, компенсирует региональный бюджет», — подчеркнули в правительстве.
«Дачный» тариф в Белгородской области будет действовать с 16 апреля по 30 октября 2022 года.