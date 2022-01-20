София, 20 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении инициировать внесение ряда кардинальных изменений в болгарскую конституцию. Об этом 20 января сообщает софийская газета «Дума».

Kremlin.ru Президент Болгарии Румен Радев

По словам Радева, в настоящее время в государстве назрела необходимость судебной реформы, укрепления структур гражданского общества, финансовой децентрализации и дополнительных гарантий защиты прав человека.

Радев «Все это можно обеспечить, лишь внеся коррективы в основной закон Болгарии. Мой первый президентский срок пришелся на драматическое время, когда старая авторитарная модель достигла своего апогея. Сегодня же я сделаю все возможное, чтобы конституция Болгарии зазвучала по-новому».

Напомним, 19 января Радев присягнул на верность конституции и народу в качестве вновь избранного главы Болгарии. Его инаугурация состоится в Софии 22 января.