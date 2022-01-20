Москва, 20 января 2022, 16:43 — REGNUM Властям РФ надо думать не о тотальном запрете операций с криптовалютой, а об ограничении соответствующих инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«России вообще не надо думать о запрете криптовалюты, хоть её юридический, экономический и социальный смысл до конца непонятен учёным, экономистам, футурологам. В противном случае мы очень сильно ограничим себя в возможности развития новейших технологий. Финансовым властям можно и нужно подумать об ограничениях инвестирования в криптовалюты для отдельных категорий граждан, но не запрещать, — сказал Ковригин. — В связи с возможным запретом возникает законный вопрос — а кто вообще будет контролировать соблюдение законодательства? Не создаст ли эта инициатива дополнительные расходы?»
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, кто в РФ понесет убытки из-за запрета операций с криптовалютой.
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