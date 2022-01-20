Москва, , 16:43 — REGNUM Властям РФ надо думать не о тотальном запрете операций с криптовалютой, а об ограничении соответствующих инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Криптовалюта

«России вообще не надо думать о запрете криптовалюты, хоть её юридический, экономический и социальный смысл до конца непонятен учёным, экономистам, футурологам. В противном случае мы очень сильно ограничим себя в возможности развития новейших технологий. Финансовым властям можно и нужно подумать об ограничениях инвестирования в криптовалюты для отдельных категорий граждан, но не запрещать, — сказал Ковригин. — В связи с возможным запретом возникает законный вопрос — а кто вообще будет контролировать соблюдение законодательства? Не создаст ли эта инициатива дополнительные расходы?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, кто в РФ понесет убытки из-за запрета операций с криптовалютой.

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