Москва, , 16:42 — REGNUM Российские предприятия, поставляющие продукцию для майнинга криптовалют, пострадают очень сильно, если власти РФ все-таки запретят операции с данным видом активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин, комментируя соответствующие планы ЦБ РФ.

Криптовалюта

«Непосредственно на деятельности большинства предприятий данный запрет в России не отразится — обращение криптовалют в сфере отношений ИП и юридических лиц и так сомнительно с точки зрения закона, — сказал Ковригин. — Однако предприятия, основным видом экономической деятельности которых является поставка оборудования для майнинга криптовалют, а также разработка и внедрение высокотехнологичных программных продуктов, пострадать могут весьма сильно. Спрос на их продукцию среди «белого» сектора рынка упадёт практически до нуля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, поддержат ли депутаты Госдумы запрет на операции с криптовалютами.

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