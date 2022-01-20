Таллин, , 16:40 — REGNUM К моменту завершения первого этапа всеобщей переписи населения Эстонии 22 января 2022 года самостоятельно заполнили электронную анкету более полумиллиона человек, или 37% опрошенных. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Анкета

Анкета была прислала по почте, ее заполнение носит добровольный характер. По утверждению представителей ведомства, заполнение вопросника на одного человека занимает всего лишь около пяти минут. В департаменте выразили надежду, что до 22 января заполнить анкету в электронной среде переписи смогут все жители Эстонии.

До сих пор активнее всего заполняли вопросник жители города Тарту и Харьюского уезда (Таллин и пригороды), где анкеты заполнили 42% жителей в возрасте от 15 лет и старше. В Ида-Вируском уезде (Нарва, северо-восток страны) этот показатель по-прежнему самый низкий — около 17%.

Наиболее активно заполняют анкеты женщины в возрасте 40−65 лет, а самая низкая активность в старших возрастных группах и среди мужчин в возрасте 20−35 лет.