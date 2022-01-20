Красногорск, 20 января, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Доступность для инвалидов жизненно важных объектов на территории Подмосковья в ближайшее время может возрасти до 80%. Об этом 20 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Руководитель центра Доступная среда Александр Попов

«В регионе на улучшение доступной среды социальных объектов, а также повышение удобства получения услуг, предусмотрено порядка 430 млн руб. Мы улучшим доступную среду в школах, детских садах, домах культуры, физкультурно-оздоровительных комплексах», — сказала заместитель председателя регионального правительства Ирина Каклюгина.

Зампред правительства отметила, что программа «Доступная среда» реализуется на территории области с 2011 года. На тот момент проживающим в Подмосковье инвалидам было доступно 17% из 7 тыс. важных для жизни объектов. Благодаря развитию программы в регионе в ближайшее время этот показатель должен возрасти до 80%.