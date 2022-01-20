Мадрид, , 16:39 — REGNUM Командование ВМС Испании ускорит отправку фрегата Blas de Lezo в Чёрное море для участия в операциях НАТО, сообщила 20 января журналистам министр обороны страны Маргарита Роблес.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, это ещё раз доказывает, что Испания является серьёзным членом альянса.

«Испания серьезный союзник, у Испании сейчас развернуты в Латвии более 350 человек. Два дня назад вышел корабль, включенный в состав эскадры Средиземного и Черного морей», — заявила Роблес.

«Через три или четыре дня выйдет фрегат Blas de Lezo. В данном случае ускорим выход корабля в море в рамках договоренностей НАТО», — добавила она.

По её словам, эти меры предпринимаются на фоне ситуации вокруг Украины. При этом рассматривается возможность участия Испании в развёртывании воздушной группировки НАТО в Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года практически ежедневно обещают «скорое нападение» России на Украину.

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