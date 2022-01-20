Мадрид, 20 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Командование ВМС Испании ускорит отправку фрегата Blas de Lezo в Чёрное море для участия в операциях НАТО, сообщила 20 января журналистам министр обороны страны Маргарита Роблес.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По её словам, это ещё раз доказывает, что Испания является серьёзным членом альянса.

«Испания серьезный союзник, у Испании сейчас развернуты в Латвии более 350 человек. Два дня назад вышел корабль, включенный в состав эскадры Средиземного и Черного морей», — заявила Роблес.

«Через три или четыре дня выйдет фрегат Blas de Lezo. В данном случае ускорим выход корабля в море в рамках договоренностей НАТО», — добавила она.

По её словам, эти меры предпринимаются на фоне ситуации вокруг Украины. При этом рассматривается возможность участия Испании в развёртывании воздушной группировки НАТО в Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года практически ежедневно обещают «скорое нападение» России на Украину.