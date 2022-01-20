София, , 16:40 — REGNUM В столице Болгарии будут ужесточены карантинные меры в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Об этом 20 января сообщает БТВ.

ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальной информации, с 24 января планируется ограничение работы кафе, ресторанов, кинотеатров и театров, а также торгово-развлекательных центров и магазинов.

Кроме того, руководству ряда местных предприятий и организаций рекомендовано сократить рабочий день, а ученики 5-го, 6-го, 9-го и 11-го классов средних школ начнут обучение он-лайн. Школьники с 1-го по 4-й классы, а также 7-х, 10-х и 12-х классов будут учиться в штатном режиме.

Как отметил главный санитарный врач Болгарии профессор Ангел Кунчев, власти планируют использование «зеленого сертификата» (документа о вакцинации или отсутствии заболевания COVID-19) во всех сферах жизни столицы. «Только таким образом сегодня можно остановить распространение болезни», — резюмировал он.

По состоянию на 20 января, общее число жителей Болгарии, заразившихся COVID-19, составило 852 тысяч. Из них скончалось 32 431 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В нескольких областях Болгарии ввели региональный карантин