Москва, , 16:39 — REGNUM Объём внешнего долга России за 2021 год увеличился на $11 млрд и по состоянию на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. Такие данные приводит 20 января пресс-служба Банка России.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регулятора, иностранная задолженность органов госуправления за минувший год снизилась на $2,5 млрд, что произошло в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

При этом долг центрального банка вырос на $21,2 млрд, что обусловлено главным образом распределением в пользу России авуаров СДР (специальных прав заимствования — резервного и платёжного средства, эмитируемого Международным валютным фондом)

Внешняя задолженность банков в 2021 году выросла на $7,7 млрд «в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций», а иностранные долговые обязательства прочих секторов снизились на $15,3 млрд «за счёт сокращения внешней задолженности в форме кредитов, привлеченных в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», сообщает регулятор.